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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يترأس اجتماعا لقادة الجيش ويشدد على الجاهزية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، مشدداً على ضرورة "الجاهزية لتنفيذ أي مهام".
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، شارك في الاجتماع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في البيان نفسه، إن الاجتماع ناقش مجمل الأوضاع الأمنية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية.
كما بحث التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد؛ خاصة في شمال سيناء.
وأشاد السيسي بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية في البلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداء للوطن وحفاظاً على أمنه وسلامته ومقدرات شعبه.
وشدد على ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات "الحيطة والحذر والاستعداد القتالي"، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.
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