شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الإماراتية تُعلن عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا المستحد.

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وبحسب وسائل إعلامية إمارتية، تم رصدها عبر التقصي النشط والمستمر تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا.

وأوضحت أنه "تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقاً".