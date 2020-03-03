روسيا مُتهمة تركيا بتأجيج أزمة اللاجئين: تدفع 130 ألف لاجئ إلى اليونان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

موسكو أنقرة - الخليج 365

أعلن مركز تنسيق المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن السلطات في تركيا تدفع بقوة قرابة 130 ألف لاجئ موجود على أراضيها وثلثهم فقط من السوريين، نحو الحدود مع اليونان.



وأشار رئيس المركز أوليغ جورافليوف ، إلى أن السلطات التركية "تقوم حاليا بزج حوالي 130 ألف لاجئ ممن كانوا يتواجدون في مخيمات مؤقتة على الحدود التركية اليونانية، على اليونان، وثلثاهم من غير السوريين، بل أفغان وعراقيون ومواطنون من الدول الإفريقية".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن ثلثي اللاجئين الذين تحاول تركيا دفعهم من مخيمات مؤقتة في سوريا إلى اليونان أفغان وعراقيون وأفارقة وليسوا سوريين.

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ومطلع الأسبوع الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل واضح، إنه قرر فتح باب الهجرة إلى أوروبا أمام من يريد، وإنه لن يغلق حدوده أمام طالبي الهجرة، مضيفاً أنه سمح أمس فقط بمرور 18 ألف مهاجر إلى دول أوروبا المجاورة لبلاده.

ونشرت وسائل إعلام تركية، خريطة توضيحية للطرق التي يمكن للاجئين في تركيا الذين يبلغ عددهم 4 ملايين الوصول بها إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه لا يوجد أزمة مهاجرين، ولكن ما يحدث الآن هو محاولة من تركيا لصرف النظر عن أزمتها في الملف السوري.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن تركيا تعمل بكل طاقتها في تهريب المهاجرين، لتشكل تهديدا للحدود الأوروبية بالكامل