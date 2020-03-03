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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية السودانية تعلن بدء إجلاء طلابه العالقين من ”ووهان“ الصينية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء، بدء عملية إجلاء الطلاب السودانيين العالقين في مدينة ووهان الصينية منذ انتشار فيروس كورونا في المدينة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتكفلت دولة الإمارات بإجلاء 159 من الطلاب السودانيين العالقين، من بؤرة انتشار كورونا ”ووهان“، بعد أن تأجلت عملية الإجلاء لأكثر من مرة.
وأفادت الخارجية السودانية، في بيان، بأن عمليات ترحيل الطلاب بدأت اليوم الثلاثاء، من أماكن إقامتهم في مدينة ووهان إلى المطار بعد إكمال كافة الإجراءات الخاصة بهبوط الطائرات التي ستقل الطلاب وتأمين موافقة السلطات الصينية المختصة على نقلهم.
وتوقعت الوزارة أن تتحرك الحافلات من داخل ووهان، خلال اليوم الثلاثاء، على أن تصل إلى المطار حوالي الخامسة مساء بتوقيت السودان، وتغادر الطائرات في الثالثة من فجر غد الأربعاء.
وقالت: ”ستواصل وزارة الخارجية جهودها في متابعة أوضاع هؤلاء الطلاب أثناء تواجدهم في دولة الإمارات، التي تستحق منا الشكر والثناء والتقدير على تعاونها الصادق والمثمر في إجلاء وإيواء الطلاب، حتى وصولهم إلى أرض الوطن بسلام“.
ويتواجد نحو 5 آلاف دارس سوداني في مدن الصين، ويقدر عدد العالقين في ووهان بنحو 159 طالبا.
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