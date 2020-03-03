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إغلاق مدارس في نيويورك بعد الاشتباه في إصابة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

إغلاق مدارس في نيويورك بعد الاشتباه في إصابة بكورونا

الخليج 365

أغلقت ولاية نيويورك مدرستين ثانويتين على الأقل، اليوم الثلاثاء، بعد ظهور حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد، كاجراء احترازي وفقًا لإرشادات إدارة الصحة.

وقالت مدرسة "سار" الثانوية في بيان إنها اتخذت تدابير احترازية وفقًا لتوجيهات مسؤولي الصحة. وتقع المدرسة في حي برونكس، وهي مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي".

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كما أعلنت مدرسة يهودية أخرى هي "ويستشستر داي" أنها ستغلق، اليوم الثلاثاء، بسبب الحالة المحتمل أنها ظهرت في مدرسة "سار". فيما رجحت تقارير إغلاق مدرسة "توراة أكاديمي" في ويستشستر.

وأعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، أمس الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية. وقال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، في تغريدة، إن الحالة لشخص قادم من إيران.

وأضاف، لقد تم عزل الشخص لا يوجد سبب يدعو للقلق غير المبرر، فالمخاطر لا تزال منخفضة في نيويورك". وشدد: "نحن نتعامل مع هذه المسألة بجد، وسنقدم معلومات إضافية عندما يصبح ذلك متاحا".

واعتبارا من يوم الاثنين، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن هناك 91 حالة من حالات "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، 48 على الأقل منها لأشخاص عائدين من ووهان الصينية وسفينة "دايموند برنسيس".

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