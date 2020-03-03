الخارجية الروسية : ترامب وافق على إقتراح بوتين بعقد قمة لمجلس الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بعقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.



وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو بهلسنكي، أن موسكو تتوقع أن يتم الاتفاق على موعد ومكان عقد هذه القمة قريبا.

وعن الأزمة السورية، أكد لافروف أن محاربة بلاده الإرهاب في إدلب السورية يعد السبيل إلى حل أزمة الهجرة إلى أوروبا.

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قال لافروف: "لن نكف عن محاربة الإرهاب في إدلب السورية في سبيل حل أزمة الهجرة إلى أوروبا"، بحسب رويترز.

وتتزامن تصريحات وزير الخارجية الروسي مع إعلان الكرملين عن بحث الرئيس فلاديمير بوتين ملف إدلب مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية، البيانات الصادرة عن تركيا والدول الغربية بشأن تدفق اللاجئين والأزمة الإنسانية في إدلب بأنها "غير صحيحة"، بحسب وكالة إنترفاكس.

وأضافت: "عدد من عبروا الحدود من سوريا إلى تركيا منذ بداية العام لا يتجاوز 35 ألف شخص"