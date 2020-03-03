ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا إلى 79 والإصابات إلى أكثر من 2500

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

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ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع إلى 79، فيما تجاوز عدد الإصابات الـ2500 حالة.



وشهدت إيطاليا زيادة ملحوظة في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أكدت السلطات أمس الاثنين إصابة 2036 ووفاة 52 شخصا.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن عدد المقاطعات المصابة بكورونا وصل إلى 19.