الإمارات تبدي إستعدادها مساعدة إيطاليا في مكافحة "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أبدت الإمارات اليوم الثلاثاء، استعدادها مساعدة إيطاليا وتقديم كل أشكال الدعم لها في مكافحة فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال اتصال بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تضامن الإمارات مع إيطاليا في مواجهة انتشار "فيروس كورونا"، مؤكدا الاستعداد للتعاون وتقديم مختلف أشكال الدعم لها والإسهام في جهود منع انتشار الفيروس ومكافحته.

واطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من كونتي على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لاحتواء تفشي الفيروس ومكافحته.

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وأعرب عن ثقته بقدرة إيطاليا على مواجهة تحدي انتشار "فيروس كورونا" ونجاحها في اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات التي تدعم جهود المجتمع الدولي في سرعة القضاء عليه.

وقدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه ومواساته إلى رئيس الوزراء والشعب الإيطالي في ضحايا فيروس كورونا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر تضامن طيبة تجاه بلاده والشعب الإيطالي خلال هذا الظرف والتحدي الذي يواجهه.

وأكد كونتي اعتزازه بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع إيطاليا والإمارات.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع في العالم، لنحو 90914 حالة، بينها 3116 وفاة في 76 بلدا، بعد تسجيل 763 إصابة جديدة و38 وفاة.

والدول الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الصين، هي كوريا الجنوبية بواقع 4812 حالة منها 477 جديدة و28 وفاة، وإيطاليا بإجمالي 2036 إصابة و52 وفاة، وإيران بنحو 1501 حالة و66 وفاة، تبعتها اليابان بـ268 حالة بينها 14 جديدة و12 وفاة. وسجلت اليابان أكثر من 700 حالة على سفينة "دايموند برينسيس" السياحية