شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يعرب عن تقديره لتوقيع مصر على اتفاق سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن بشأن سد النهضة.



وقال ترامب خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إن اتفاق سد النهضة الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات بواشنطن خلال الأشهر الماضية، شامل وعادل ومتوازن.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن توقيع القاهرة على الاتفاق الأمريكي دليل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن.

وأضاف أن ترامب أكد استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.

من جانبه؛ أعرب الرئيس المصري عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس الأمريكي في هذا الصدد.

وأكد السيسي استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله.

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كانت الحكومة الإثيوبية أكدت السبت الماضي عزمها على المضي قدماً في بناء سد النهضة، وبدء عملية ملء البحيرة، وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ.

فيما ردت مصر ، الأحد الماضي، رفضها اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق مسبق، مشيرة إلى أن أديس أبابا تغيبت عن مفاوضات واشنطن بشكل متعمد.

وفي تطور جديد للأزمة، أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع سد النهضة شهر يوليو/تموز المقبل.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بقلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإثيوبي غدو اندرجاتشاو، إن بلاده ستبدأ في موسم الأمطار المقبل في يوليو/تموز، بعملية تخزين المياه وستليها اختبار توليد الطاقة في مارس/آذار 2021.

وتابع أن نسبة أعمال البناء في سد النهضة بلغت 71٪، موضحاً أن بلاده تمارس حقها الطبيعي وفق المبادئ في الاستفادة الكاملة من مواردها المائية، مع مراعاة التزامها بعدم إحداث أي ضرر على دول المصب.

ورد وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، على الحديث الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، معربا عن خيبة أمل بلاده إزاء غياب إثيوبيا عن اجتماع سد النهضة.

وكان من المقرر أن تستضيف واشنطن يومي 27 و28 فبراير/شباط اجتماعات جديدة لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة.

واتفقت الأطراف المعنية بقضية سد النهضة، خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن، يومي 12 و13 فبراير/شباط، على قيام الولايات المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي ببلورة الصورة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد الملء والتشغيل