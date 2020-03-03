المشير خليفة حفتر يؤكد أحقية الجيش الوطني في تحرير كامل التراب الليبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، الثلاثاء، أحقية الجيش في تحرير كامل التراب الليبي لتلبية طموحات الشعب في العيش الكريم.
جاء ذلك خلال استقبال حفتر ، الثلاثاء، وفدا رفيع المستوى ضم مستشارين وسفراء دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا، في مقر قيادة الجيش الرجمة.
وضم الوفد مستشار الرئيس الفرنسى للشؤون الأفريقية باتريك دوريل، المستشار الدبلوماسى للرئيس الفرنسى وإيمونيل بوون ، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس هيلين، والمستشار السياسى لرئيس الوزراء الايطالى بيترو بانيزى ومرافقيه، بالإضافة إلى المستشار الدبلوماسى للمستشارة الألمانية د. جان هيكر و سفير ألمانيا لدى ليبيا أولفير أوفيتشا.
وناقش الوفد مع حفتر آخر التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا، مؤكداً أهمية دور القيادة العامة في القضاء على المليشيات والجماعات الإرهابية، وأهمية الاستقرار فى ليبيا لدول المنطقة.
كما استمع الحاضرون لرؤية حفتر حول حل الأزمة فى ليبيا وأهمية إحلال السلم والاستقرار والانتقال من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة والبدء فى المسار الديمقراطى وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات.
وأكد قائد الجيش الليبي على أن كل ما تم طرحه لن يتم الوصول إليه إلا بعد القضاء على المليشيات الإرهابية التى لم تحترم تعهداتها بوقف إطلاق النار وتقوم حاليا بقصف المقرات المدنية داخل الأحياء السكنية فى طرابلس.
وتستمر المليشيات في خرق الهدنة المعلنة منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتمكن الجيش الليبي من صد جميع الاختراقات وحقق تقدمات في غالبية المحاور وسيطر على مناطق متقدمة في كل من الساعدية والهيرة وحور الرملة، وغيرها.
والأحد الماضي، استطاع الجيش الليبي، تحرير منطقة العزيزية، جنوبي طرابلس، بعد أن سيطر على عدة مناطق متقدمة بها، أهمها مقر اللواء الرابع أحد أكبر المواقع العسكرية، جنوب غربي العاصمة، والذي كان مقرا لمليشيا الجويلي ويحتوي على غرفة عملياته الرئيسية.
وأمس الإثنين، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إعفاءه من منصبه لأسباب صحية.
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