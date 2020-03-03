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بن زايد يؤكد تضامن الإمارات في مواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

بن زايد يؤكد تضامن الإمارات في مواجهة كورونا

الخليج 365

بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أعرب بن زايد -خلال اتصال هاتفي- عن تضامن الإمارات مع إيطاليا الصديقة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً استعداد الدولة للتعاون وتقديم مختلف أشكال الدعم لها والإسهام في جهود منع انتشار الفيروس ومكافحته.

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وقد اطلع ابن زايد من رئيس الوزراء الإيطالي على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لاحتواء تفشي الفيروس ومكافحته. وأعرب عن "ثقته بقدرتها على مواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا ونجاحها في اتخاذ التدابير اللازمة كافة والإجراءات التي تدعم جهود المجتمع الدولي في سرعة القضاء عليه".

وقدم ابن زايد تعازيه ومواساته إلى رئيس الوزراء والشعب الإيطالي في ضحايا فيروس كورونا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لمحمد بن زايد على ما أبداه من مشاعر تضامن تجاه بلاده والشعب الإيطالي خلال هذا الظرف والتحدي الذي يواجهه، مؤكدا اعتزازه بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع إيطاليا ودولة الإمارات.

 

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