شكرا لقرائتكم شاهد.. طعن ناشط عراقي في هجوم جماعي لأتباع الصدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت مجموعة من الصور مشاجرة داخل ساحة التحرير، وسط بغداد، اليوم الثلاثاء، بين المحتجين وعناصر سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

كما أظهرت الصور تعرض المدون العراقي حسين رحم بالسكاكين ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة.

وقال شهود عيان إن مسلحين يعتقد بانتمائهم للتيار الصدري هاجموا حسين رحم، لأسباب غير معروفة حتى الآن، وقاموا بطعنه في الجسد والرأس.

الناشط العراقي حسين رحم

وأكد الشهود أن المسلحين وعددهم نحو سبعة أشخاص كانوا يضربون رحم ويصيحون "هذا ثأر سيد مقتدى".

وأظهر مقطع فيديو نقل رحم إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصاباته التي تبدو بليغة.

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ونشط حسين مع شقيقه التوأم حسن رحم في الاحتجاجات التي تشهدها بغداد منذ أشهر.

الناشط العراقي حسين رحم غارقاً في دمه

واتهم أحد مدوني التيار الصدري، التوأم رحم، بمحاولة التحشيد لدعم ترشيح مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات العراقي، لمنصب رئيس الوزراء.

ونشر المدون الصدري عصام حسين، اتهاماته، قبل ساعات فقط من الاعتداء على حسين رحم.

ويعمل التوأم صحافيين وقد شاركا بتغطية معارك تحرير الموصل واعتصما في ساحة التحرير منذ بداية الاعتصامات، ويمتلك التوأم جمهورا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أبدى حسين معارضته بدون تحفظ، لترشيح المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، ما أدى بحسب صديق له إلى "تعرضه للتحريض بشكل مستمر من قبل التيار الصدري".