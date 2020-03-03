وزارة التجارة التركية: نمو صادرات البلاد بنسبة 2.31 بالمئة خلال شباط

كشفت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أنّ "بيانات التجارة الخارجية لتركيا خلال شهر شباط الماضي، سجّلت تراجعًا في الواردات بنسبة 9.93 بالمئة، إلى 17.65 مليار دولار أميركي"، معلنةً أنّ "الصادرات التركية في شباط الماضي، ارتفعت بنسبة 2.31 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إلى 14.655 مليار دولار أميركي".
ولفتت في تصريح، إلى أنّ "إجمالي حجم التجارة الخارجية (إجمالي الصادرات والواردات) ارتفع في شباط 6.34 بالمئة، إلى 32.3 مليار دولار"، مبيّنةً أنّ "نسبة الصادرات إلى الواردات خلال الفترة المذكورة، بلغت 83 بالمئة". وأشارت إلى أنّ "الاقتصاد التركي سجّل معدل نمو قدره 0.9 بالمئة في 2019".
وذكرت بكجان أنّ "ألمانيا تصدّرت الدول الأكثر استيرادًا من تركيا، تلتها العراق وبريطانيا، فيما تصدرت روسيا والصين قائمة الدول الأكثر تصديرًا لتركيا".
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