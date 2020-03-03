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سلطات الأرجنتين: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في ​الأرجنتين​ عن تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ لمواطن أرجنتيني كان في زيارة ل​إسبانيا​ و​إيطاليا​. وتعد الأرجنتين هي ​الدولة​ الثالثة في قارة ​أميركا اللاتينية​ بعد ​المكسيك​ و​البرازيل​، والتي تسجل ​حالات​ إصابة بفيروس كورونا .

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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