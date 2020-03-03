سلطات الأرجنتين: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ​الأرجنتين​ عن تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ لمواطن أرجنتيني كان في زيارة ل​إسبانيا​ و​إيطاليا​. وتعد الأرجنتين هي ​الدولة​ الثالثة في قارة ​أميركا اللاتينية​ بعد ​المكسيك​ و​البرازيل​، والتي تسجل ​حالات​ إصابة بفيروس كورونا .

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.