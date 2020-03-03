حركة طالبان: ترامب اتصل بنائب رئيس الشؤون السياسية في الحركة

أعلن المتحدث باسم ​حركة طالبان​ ذبيح الله مجاهد، في بيان، ان "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أجرى مكالمة هاتفية مع نائب رئيس الشؤون السياسية في الحركة ملا عبدالغني بارادار.

هذا ووقعت ​واشنطن​ وحركة طالبان اتفاقًا تاريخيًا، السبت الماضي، ينص على "انسحاب ​القوات الأميركية​ من ​أفغانستان​ خلال 14 شهرًا".