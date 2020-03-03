حركة طالبان: ترامب اتصل بنائب رئيس الشؤون السياسية في الحركة

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في بيان، ان "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع نائب رئيس الشؤون السياسية في الحركة ملا عبدالغني بارادار.
هذا ووقعت واشنطن وحركة طالبان اتفاقًا تاريخيًا، السبت الماضي، ينص على "انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان خلال 14 شهرًا".
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