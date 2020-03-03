أكد المبعوث الرئاسي الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، "عزم موسكو رفع العقوبات عن حركات طالبان إذا قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلغاء القيود الدولية بناءً على طلب واشنطن"، مشيراً الى ان ذلك "سيكون له بعض العواقب، حيث أنه بموجب الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ملزمة بإلغاء جميع العقوبات على طالبان، والتي فرضت مدار عقود، بحلول السابع والعشرين من آب".
هذا وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق أن "الولايات المتحدة ستبدأ في سحب قواتها من أفغانستان على الفور".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الروسي لأفغانستان: نعتزم رفع العقوبات عن طالبان إذا قرر مجلس الأمن إلغاء القيود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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