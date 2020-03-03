المبعوث الروسي لأفغانستان: نعتزم رفع العقوبات عن طالبان إذا قرر مجلس الأمن إلغاء القيود

أكد المبعوث الرئاسي الروسي إلى ​أفغانستان​ ​زامير كابولوف​، "عزم ​موسكو​ رفع العقوبات عن حركات ​طالبان​ إذا قرر ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة إلغاء القيود الدولية بناءً على طلب ​واشنطن​"، مشيراً الى ان ذلك "سيكون له بعض العواقب، حيث أنه بموجب الاتفاق، فإن ​الولايات المتحدة​ ملزمة بإلغاء جميع العقوبات على طالبان، والتي فرضت مدار عقود، بحلول السابع والعشرين من آب".

هذا وأعلن الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، في وقت سابق أن "الولايات المتحدة ستبدأ في سحب قواتها من أفغانستان على الفور".