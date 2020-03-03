إغلاق مدارس في نيويورك بعد الاشتباه في إصابة بكورونا

أعلنت السلطات في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية ، عن إغلاق مدرستين ثانويتين على الأقل، بعد ظهور حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد، كاجراء احترازي وفقًا لإرشادات إدارة الصحة.
وأشارت مدرسة "سار" الثانوية في بيان لها إلى أنها "اتخذت تدابير احترازية وفقًا لتوجيهات مسؤولي الصحة". وتقع المدرسة في حي برونكس، وهي مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة.
كما أعلنت مدرسة يهودية أخرى هي "ويستشستر داي" أنها ستغلق أبوابها بسبب الحالة المحتمل أنها ظهرت في مدرسة "سار". فيما رجحت تقارير إغلاق مدرسة "توراة أكاديمي" في ويستشستر.
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