سلطات الصين ترسل طائرة إلى إيران لإجلاء مواطنيها بسبب تفشي كورونا

قررت السلطات في ​الصين​ إرسال ​طائرة​ إلى ​طهران​ من أجل إجلاء مواطنيها الذي تقطعت بهم السبل هناك، إثر تفشي فيروس "كورونا" فيها، وتتسع لـ 200 مقعد ستصل إلى العاصمة ال​إيران​ية طهران، وستكون الأولوية للطلاب الذين يدرسون في مدينة قم الدينية، بؤرة فيروس "كورونا" في إيران.

وأشار مواطن صيني يعيش في طهران إلى أن "الطائرة التابعة لشركة خطوط جنوب الصين ستنقل الصينيين عبر الرحلة ليست إجلاءً بل رحلة تجارية يدفع فيها الركاب ثمن التذاكر، والأهم من ذلك أنها ستكون لمن يبدي الرغبة في العودة".

ومع ذلك ستكون الأولوية لنحو 30 طالبا يدرسون في قم، أما الموظفين و​رجال الأعمال​ الصينيين فسينظر في أمرهم لاحقا، وفقا للمقاعد الشاغرة.