لافروف: ترامب وافق على اقتراح بوتين بعقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​، إشارته إلى أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وافق على اقتراح الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بعقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في ​مجلس الأمن الدولي​". وأوضح لافروف أنّ "​روسيا​ تتوقّع أن يتم الاتفاق على موعد ومكان عقد هذه القمة قريبًا". وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قد ذكر قبل أيام أنّ ترامب مستعدّ للقاء زعماء روسيا و​تركيا​ و​الصين​ و​بريطانيا​ و​فرنسا​، بهدف بحث القيود على الأسلحة.

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