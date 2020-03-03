إرتفاع عدد الوفيات بإيطاليا بسبب كورونا إلى 79 وعدد الإصابات إلى 2502

أفادت وكالة رويترز عن مصادر طبية في ​إيطاليا​، أن عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع إلى 79 وعدد الإصابات إلى 2502.

وظهر فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط ​الصين​ لأول مرة، في 12 كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 67 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

تجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد أعلنت ​حالة الطوارئ​ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.