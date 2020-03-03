إرتفاع عدد الوفيات بإيطاليا بسبب كورونا إلى 79 وعدد الإصابات إلى 2502

أفادت وكالة رويترز عن مصادر طبية في إيطاليا، أن عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع إلى 79 وعدد الإصابات إلى 2502.
وظهر فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 67 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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