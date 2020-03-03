سلطات الكويت: إغلاق ميناء الدوحة أمام السفن الإيرانية بسبب كورونا

أعلن الشيخ يوسف عبد الله الناصر الصباح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية، أنه جرى إغلاق ميناء الدوحة لتفادي الاحتكاك مع طواقم السفن القادمة من إيران، معتبراً أن "أمن الكويت وسلامة شعبها خط أحمر"، موضحا أن الإغلاق تم لكون إيران "مصنفة ضمن الدول الموبوءة".
جاء ذلك بعد أن دعت وزارة الصحة الكويتية، في بيان إلى "ضرورة التقيد بوسائل الوقاية الصحية الشخصية في صالونات الحلاقة والنوادي الصحية الرياضية والاجتماعية والمقاهي، اضافة الى منع الشيشة في جميع المقاهي خلال الوقت الراهن، كإجراء احترازي للحفاظ على السلامة العامة، وتجنب تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب 56 شخصا حتى الآن في الكويت".
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة إجراءات احترازية اتخذتها الكويت أخيرا عقب وصول الفيروس إلى البلاد عن طريق المواطنين العائدين من إيران، تضمنت تعليق الرحلات إلى بضع دول، ووضع العائدين من الدول الموبوءة بالحجر الصحي، وإلغاء الأنشطة والفعاليات، وتعليق الدراسة.
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