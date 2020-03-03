سلطات الإمارات: تعطيل المدراس لمدة شهر في البلاد بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات في ​الإمارات​ عن "تعطيل المدراس لمدة شهر في البلاد بسبب ​فيروس كورونا​"، مشيرة الى "تقديم إجازة الربيع وتعطيل ​المدارس​ لمدة 4 أسابيع اعتبارا من الأحد المقبل، والعمل بمبادرة التعليم عن بعد وإطلاق عملية تعقيم للمنشآت التربوي".

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