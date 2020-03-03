الصحة السورية: لا إصابات بكورونا في سوريا وما يتم تداوله غير صحيح

نفت وزارة الصحة في سوريا الحديث عن تسجيل عشرات حالات الإصابة بفيروس كورونا على الأراضي السورية، واعتبرت في بيان لها أنه "حتى تاريخه لم يتم تسجيل إي إصابة بالفيروس المستجد" في سوريا، وأشارت إلى أنها خصصت "مكانا للحجر الصحي للحالات المشتبهة ومتابعتهم بشكل دقيق لمدة أربعة عشرة يوما، وهي فترة حضانة المرض"
ولفتت الوزارة إلى أنها "تتابع باهتمام بالغ تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، وإنها تتخذ إجراءات صارمة بالتعاون مع جميع الجهات العامة المعنية بهدف التصدي للمرض والاستجابة للحالات المشتبهة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية".
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