سكاي نيوز: وزير الدفاع التركي يعترف بمقتل جندي تركي في محافظة إدلب

أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" عن ​وزير الدفاع التركي​ خلوصي آكار بأن "جندياً تركياً قتل في ​محافظة إدلب​ في ​سوريا​ خلال عملية درع الربيع" . جاء ذلك بعد أن أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنها سجلت "مقتل 4 عناصر من القوات التركية وأصيب 7 آخرين، جراء قصف مدفعي لقوات الجيش السوري على تمركزات القوات التركية في قرية الترنبة والمسطومة بريف إدلب".

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