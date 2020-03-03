خليفة حفتر: الجيش له الحق في تحرير كامل التراب الليبي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان، ان "قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، استقبل في مقر القيادة العامة بالرجمة، شرقي بنغازي، وفد رفيع المستوى ضم مستشارين وسفراء من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، حيث ناقش الوفد آخر التطورات السياسية والعسكرية مع القائد العام، مؤكدين على "دور القيادة العامة في القضاء على المليشيات والجماعات الإرهابية".
بدوره أكد حفتر على "أحقية الجيش الوطني في استمرار سعيه لتحرير كامل التراب الليبي".
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