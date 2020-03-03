خليفة حفتر: الجيش له الحق في تحرير كامل التراب الليبي

أعلنت ​القيادة​ العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان، ان "قائد ​الجيش الوطني​ الليبي المشير ​خليفة حفتر​، استقبل في مقر القيادة العامة بالرجمة، شرقي ​بنغازي​، وفد رفيع المستوى ضم مستشارين وسفراء من ​فرنسا​ و​إيطاليا​ و​ألمانيا​، حيث ناقش الوفد آخر التطورات السياسية والعسكرية مع القائد العام، مؤكدين على "دور القيادة العامة في ​القضاء​ على المليشيات و​الجماعات الإرهابية​".

بدوره أكد حفتر على "أحقية الجيش الوطني في استمرار سعيه لتحرير كامل التراب الليبي".