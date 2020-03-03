الاتحاد الأوروبي: يمكننا دعم اليونان بمبلغ 700 مليون يورو لحل أزمة المهاجرين

أكدت رئيسة مفوضية ​الاتحاد الأوروبي​، ​أورسولا فون دير لاين​، أن "الاتحاد يمكنه تقديم دعم مالي لليونان بقيمة 700 مليون يورو، لحل أزمة ​المهاجرين​"، مشيراً الى ان "المخاوف ​اليونان​ية هي مخاوفنا، وهذه الحدود ليست حدود اليونان فقط، بل حدود ​أوروبا​".

وأعلنت فون دير لاين، أن الوكالة الأوروبية المعنية بـ"مراقبة الحدود الخارجية ستنشر فرقاً إضافية لدعم السلطات اليونانية"، موضحة ان "المهاجرين تم دفعهم بوعود زائفة لهذا الوضع البائس، و​تركيا​ ليست عدوا، لكن البشر ليسوا وسائل ل​تحقيق​ الأهداف".