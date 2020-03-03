أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، أن "الاتحاد يمكنه تقديم دعم مالي لليونان بقيمة 700 مليون يورو، لحل أزمة المهاجرين"، مشيراً الى ان "المخاوف اليونانية هي مخاوفنا، وهذه الحدود ليست حدود اليونان فقط، بل حدود أوروبا".
وأعلنت فون دير لاين، أن الوكالة الأوروبية المعنية بـ"مراقبة الحدود الخارجية ستنشر فرقاً إضافية لدعم السلطات اليونانية"، موضحة ان "المهاجرين تم دفعهم بوعود زائفة لهذا الوضع البائس، وتركيا ليست عدوا، لكن البشر ليسوا وسائل لتحقيق الأهداف".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: يمكننا دعم اليونان بمبلغ 700 مليون يورو لحل أزمة المهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.