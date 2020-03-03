أعلنت المسؤولة في إدارة الطوارئ بولاية تينيسي الأميركية ميليسا هاكس عن "ارتفاع عدد القتلى جراء نتيجة ​إعصار​ ضرب الولاية الى 22 قتيل فضلاً عن اصابة العشرات"، مشيرة الى ان "الاعصار خلف أضرارا كبيرة في المنطقة، فيما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية مباني مدمرة بالكامل بعد أعاصير الليلة الماضية".

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كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الطوارئ بولاية تينيسي الأميركية: 22 شخصاً لقوا مصرعهم نتيجة إعصار ضرب الولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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