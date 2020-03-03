هنية: الإدارة الأميركية حاولت الاتصال بنا ولكن رفضنا أي اتصالات سرية معها

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ​إسماعيل هنية​، ان "استراتيجية الحركة قائمة على ضرورة الوحدة الفلسطينية، و​الإدارة الأميركية​ حاولت الاتصال ب​حركة حماس​ ولكن رفضنا أي اتصالات سرية معها، ومن المهم جداً أن نقطع الطريق على سيطرة الأميركي على المنطقة، وعلى الدول المتضررة من ​الولايات المتحدة​ أن تجد وسائل للتواصل والالتقاء".

وأعتبر هنية، في حديث تلفزيوني، انه "لا أرى جدوى في أي اتّصالات مع الإدارة الأميركية الحالية التي قالت أنّه لا دولة فلسطينية و​القدس​ عاصمة موحدة للكيان الصهيوني، وأنّها نقلت ​السفارة الأميركية​ إلى القدس وأنها تشطب حق ​اللاجئين​ سبعة ملايين فلسطيني المشردين منذ أكثر من سبعين عام، بجرة قلم هو يريد أن يشطب هذا الحق، لذلك لا أعتقد بأن هناك جدوى من أي اتّصالات أميركية"، لافتاً الى ان "​روسيا​ على علاقة جيدة مع كل ​الفصائل الفلسطينية​ وتستضيف الجميع، وهي قادرة على التحرك الدولي لدعم القضية الفسطينية".