هنية: الإدارة الأميركية حاولت الاتصال بنا ولكن رفضنا أي اتصالات سرية معها

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، ان "استراتيجية الحركة قائمة على ضرورة الوحدة الفلسطينية، والإدارة الأميركية حاولت الاتصال بحركة حماس ولكن رفضنا أي اتصالات سرية معها، ومن المهم جداً أن نقطع الطريق على سيطرة الأميركي على المنطقة، وعلى الدول المتضررة من الولايات المتحدة أن تجد وسائل للتواصل والالتقاء".
وأعتبر هنية، في حديث تلفزيوني، انه "لا أرى جدوى في أي اتّصالات مع الإدارة الأميركية الحالية التي قالت أنّه لا دولة فلسطينية والقدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني، وأنّها نقلت السفارة الأميركية إلى القدس وأنها تشطب حق اللاجئين سبعة ملايين فلسطيني المشردين منذ أكثر من سبعين عام، بجرة قلم هو يريد أن يشطب هذا الحق، لذلك لا أعتقد بأن هناك جدوى من أي اتّصالات أميركية"، لافتاً الى ان "روسيا على علاقة جيدة مع كل الفصائل الفلسطينية وتستضيف الجميع، وهي قادرة على التحرك الدولي لدعم القضية الفسطينية".
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