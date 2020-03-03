المرصد السوري: مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 7 جراء قصف سوري في ريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "مقتل 4 عناصر من القوات التركية وأصيب 7 آخرين، جراء قصف مدفعي لقوات الجيش السوري على تمركزات القوات التركية في قرية الترنبة والمسطومة بريف إدلب".
وقد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، "قصفا صاروخيا مكثفا نفذه الجيش السوري على مواقع تابعة للقوات التركية في محيط قرية الترنبة غرب سراقب والمسطومة، حيث جرى نقل المصابين عبر طائرات مروحية إلى الأراضي التركية".
وكانت قد أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن أن وحدة من الجيش السوري قامت بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات النظام التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب".
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