المرصد السوري: مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 7 جراء قصف سوري في ريف إدلب

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن "مقتل 4 عناصر من ​القوات التركية​ وأصيب 7 آخرين، جراء قصف مدفعي لقوات ​الجيش السوري​ على تمركزات القوات التركية في قرية الترنبة والمسطومة ب​ريف إدلب​".

وقد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، "قصفا صاروخيا مكثفا نفذه الجيش السوري على مواقع تابعة للقوات التركية في محيط قرية الترنبة غرب ​سراقب​ والمسطومة، حيث جرى نقل المصابين عبر طائرات مروحية إلى الأراضي التركية".

وكانت قد أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن أن وحدة من الجيش السوري قامت بإسقاط ​طائرة​ ​مسيرة​ تابعة لقوات النظام التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب".

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