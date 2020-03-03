أعلنت وزارة الصحة في جبل طارق، عن "تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا COVID-19 على أراضيها تعود إلى رجل عاد مؤخرا برفقة صديقه من شمال إيطاليا عبر مطار ملقا في إسبانيا"، مشيرة الى ان "المصاب وصديقه عزلا في الحجر الصحي وأن شفاء المريض يسير بشكل جيد"، موضحة ان "صديق المريض لم يظهر عليه أي أعراض الإصابة بالفيروس".
هذا وتعمل السلطات في جبل طارق حاليا على "تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصاب واختلطوا به بعد عودته من إيطاليا، لمعرفة من يجب فحصهم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة في جبل طارق: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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