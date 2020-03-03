وزارة الصحة في جبل طارق: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​جبل طارق​، عن "تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ COVID-19 على أراضيها تعود إلى رجل عاد مؤخرا برفقة صديقه من شمال ​إيطاليا​ عبر مطار ملقا في ​إسبانيا​"، مشيرة الى ان "المصاب وصديقه عزلا في الحجر الصحي وأن شفاء المريض يسير بشكل جيد"، موضحة ان "صديق المريض لم يظهر عليه أي أعراض الإصابة بالفيروس".

هذا وتعمل السلطات في جبل طارق حاليا على "تحديد الأشخاص الذين كانوا على ​اتصال​ مع المصاب واختلطوا به بعد عودته من إيطاليا، لمعرفة من يجب فحصهم".