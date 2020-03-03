الخامنئي دعا المواطنين إلى الإلتزام بالتوجيهات الخاصة للوقاية من كورونا

دعا قائد الثورة الإيرانية علي الخامنئي، جميع المواطنين إلى "الإلتزام بالتوصيات وتوجيهات المسؤولين بخصوص الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، مشدّدًا على "عدم تخطّي هذه التوصيات، لأنّ الله حمّلنا المسؤوليّة تجاه سلامتنا وسلامة الآخرين".
وتقدّم بالشكر والتقدير لـ"جميع العاملين في القطاع الصحي من أطبّاء وممرّضين وكوادر طبيّة"، لافتًا إلى أنّهم "بأعمالهم القيمة يجاهدون في سبيل الله". ودعا جميع أجهزة الدولة ومؤسّساتها إلى "وضع إمكاناتها لسدّ احتياجات وزارة الصحة الّتي تقف في الخط الأول لمكافحة هذا المرض"، موضحًا أنّ "القوات المسلحة والمؤسسات المرتبطة بمكتب القيادة تلقّت الأوامر أيضًا للقيام بواجباتها".
وأكّد الخامنئي "ضرورة التعامل مع الأزمة بحجمها الطبيعي دون الإستهانة بها أو تضخيمها"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الأزمة لن يطول مقامها في البلاد وستزول بالنهاية، لكن التجربة الّتي خلقتها وفعاليّات الشعب والأجهزة المختلفة بمثابة مناورة شاملة ستسجّل وتبقى كإنجاز".
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