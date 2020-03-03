الصحة الإماراتية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة عن "تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تم رصدها عبر التقصي النشط و المستمر تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا و شخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا".
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا".
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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