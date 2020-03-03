الصحة الإماراتية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​الإمارات​ العربية المتحدة عن "تسجيل 6 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد تم رصدها عبر التقصي النشط و المستمر تضمنت شخصين من ​روسيا​ وشخصين من ​إيطاليا​ و شخصا من ​ألمانيا​ وشخصا من ​كولومبيا​".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا".

تجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد أعلنت ​حالة الطوارئ​ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.