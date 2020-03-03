واكيم عن انتخابات نقابة المهندسين: هل يتحمل النقيب ما يمكن أن يحدث من انتشار للكورونا؟

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، على أنّ "في هذا الوضع الصحّي الإستثنائي حيث أقفلت المدارس والجامعات وبعض قصور العدل، توخّيًا للحذر من انتشار فيروس "كورونا"، تمضي ​نقابة المهندسين​ في ​الانتخابات النقابية​ نهار الأحد المقبل".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى نقيب المهندسين قائلًا: "نحن نقدّر حماستك للديمقراطيّة، ولكن هل تتحمّل حضرتك ما يمكن أن يحدث من انتشار للوباء؟".