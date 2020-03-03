ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، على أنّ "في هذا الوضع الصحّي الإستثنائي حيث أقفلت المدارس والجامعات وبعض قصور العدل، توخّيًا للحذر من انتشار فيروس "كورونا"، تمضي نقابة المهندسين في الانتخابات النقابية نهار الأحد المقبل".
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى نقيب المهندسين قائلًا: "نحن نقدّر حماستك للديمقراطيّة، ولكن هل تتحمّل حضرتك ما يمكن أن يحدث من انتشار للوباء؟".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم عن انتخابات نقابة المهندسين: هل يتحمل النقيب ما يمكن أن يحدث من انتشار للكورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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