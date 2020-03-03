يعقوبيان: قطار أبلغني أنه لا يوجد دراسة أثر بيئي لبناء مقر "التيار" بنهر الكلب

لفتت النائبة ​بولا يعقوبيان​، إلى أنّ "وزير البيئة ​دميانوس قطار​ أبلغني أنّه لا يوجد دراسة أثر بيئي لبناء مقر "​التيار الوطني الحر​" في ​نهر الكلب​، بل فحص بيئي مبدئي فقط".

وأكّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "على ​التنظيم المدني​ التوضيح كيف أعطى الرخصة، وهل أُخذت الموافقة على الفحص البيئي على أساس الهندسة المعمارية الحاليّة، أو هندسة مختلفة كليًّا؟".