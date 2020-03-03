لفتت النائبة بولا يعقوبيان، إلى أنّ "وزير البيئة دميانوس قطار أبلغني أنّه لا يوجد دراسة أثر بيئي لبناء مقر "التيار الوطني الحر" في نهر الكلب، بل فحص بيئي مبدئي فقط".
وأكّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "على التنظيم المدني التوضيح كيف أعطى الرخصة، وهل أُخذت الموافقة على الفحص البيئي على أساس الهندسة المعمارية الحاليّة، أو هندسة مختلفة كليًّا؟".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: قطار أبلغني أنه لا يوجد دراسة أثر بيئي لبناء مقر "التيار" بنهر الكلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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