إعتصام لموظفي وعمال بلدية النبي شيت احتجاجا على عدم دفع رواتبهم

نفّذ موظّفو وعمّال بلدية النبي شيت اعتصامًا في مبنى البلدية، بحضور رئيس البلدية، احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم بسبب التأخّر بتحويل مستحقّات البلديات من قبل وزارة المالية.
وناشد رئيس بلدية النبي شيت، وزارة الداخلية والبلديات "النّظر بعين الرحمة لموظّفي البلديات ومراجعة وزارة المال الإسراع بدفع المستحقات أسوةً بموظّفي القطاع العام، لتأمين العيش الكريم لهم في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد، ولضمان الإستمراريّة في العمل لجهة متابعة معاملات المواطنين، وإن لجهة تأمين الخدمات الملحّة لهم".
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