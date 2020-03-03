إعتصام لموظفي وعمال بلدية النبي شيت احتجاجا على عدم دفع رواتبهم

نفّذ موظّفو وعمّال بلدية ​النبي شيت​ اعتصامًا في مبنى البلدية، بحضور رئيس البلدية، احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم بسبب التأخّر بتحويل مستحقّات البلديات من قبل ​وزارة المالية​.

وناشد رئيس بلدية النبي شيت، ​وزارة الداخلية والبلديات​ "النّظر بعين الرحمة لموظّفي البلديات ومراجعة وزارة المال الإسراع بدفع المستحقات أسوةً بموظّفي ​القطاع العام​، لتأمين العيش الكريم لهم في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد، ولضمان الإستمراريّة في العمل لجهة متابعة معاملات المواطنين، وإن لجهة تأمين الخدمات الملحّة لهم".