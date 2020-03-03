اطلاق نار خلال اشكال فردي في الجية

وقع خلاف فردي بين عدد من الشبان في بلدة ​الجية​، تخلله ​إطلاق نار​، مما استدعى تدخل ​الجيش​ لتطويقه وضبط الوضع في البلدة، بالتزامن مع تكثيف الاتصالات بين الاحزاب في المنطقة و​القوى الامنية​.

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