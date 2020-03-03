درويش: معرض رشيد كرامي مترهل وعلى وزارة الاقتصاد حمايته من التهالك

أشار النائب علي درويش خلال لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط بحضور وزير الاقتصاد راوول نعمة، الى موضوع "حماية المستهلك والإرتفاع غير المبرر للأسعار وواقع معرض رشيد كرامي الدولي المترهل خاصة أن وزارة الاقتصاد هي سلطة الوصاية عليه وسبل حمايته من التهالك تدريجاً."
واقترح النائب درويش إقامة "ورشة عمل حوله تضم مجلس ادارة المعرض والمدير العام والمختصين مع وزير الاقتصاد والمعنيين بالوزارة لتفعيله بما يليق بهذه المنشأة العامة الهامة."
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