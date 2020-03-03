أبو الحسن: للتضامن والدعم المعنوي والمادي للصرح الطبي بمستشفى بيروت

وجه عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن "تحية الى الأطباء والممرضات والممرضين والعاملين في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي على شجاعتهم وعملهم الرائع".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، تمنى أبو الحسن "للمرضى بالشفاء العاجل وهو ليس مستحيل ، انه وقت التضامن والدعم المعنوي والمادي ، وهذا يستلزم توفير كل الدعم لهذا الصرح الطبي الرائد".
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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