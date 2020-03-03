أبو الحسن: للتضامن والدعم المعنوي والمادي للصرح الطبي بمستشفى بيروت

وجه عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي أبو الحسن​ "تحية الى الأطباء والممرضات والممرضين والعاملين في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ على شجاعتهم وعملهم الرائع".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، تمنى أبو الحسن "للمرضى بالشفاء العاجل وهو ليس مستحيل ، انه وقت التضامن والدعم المعنوي والمادي ، وهذا يستلزم توفير كل الدعم لهذا الصرح الطبي الرائد".

تجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد أعلنت ​حالة الطوارئ​ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.