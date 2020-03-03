أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "من حق الرأي العام اللبناني أن يعرف من أَخرج أموالًا في عزّ هذه الأزمة إلى الخارج، ومن مسؤول عن ذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر فياض: من حق الرأي العام أن يعرف من أخرج أموالا بعز هذه الأزمة إلى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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