تيننتي: اتخذنا تدابير وقائية من كورونا وانشطتنا مستمرة على طول الخط الازرق

أكد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، اندريا تيننتي انه تم اتخاذ اجراءات وقائية من فيروس كورونا شملت عديد اليونيفيل كما اننا نلتزم بتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية".
وشدد في حديث تلفزيوني على ان "انشطتنا لم تتغير وهي مستمرة على طول الخط الازرق لضمان الامن والاستقرار".
ولفت إلى انه "نصحنا عناصر قوات اليونيفيل بعدم السفر إلى المناطق والدول المتضررة والموبوءة بفيروس كورونا، وإذا كانوا موجودين فيها الحصول على شهادة طبية تثبت خلوّهم من الامراض".
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