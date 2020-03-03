تيننتي: اتخذنا تدابير وقائية من كورونا وانشطتنا مستمرة على طول الخط الازرق

أكد الناطق الرسمي باسم ​اليونيفيل​، ​اندريا تيننتي​ انه تم اتخاذ اجراءات وقائية من ​فيروس كورونا​ شملت عديد اليونيفيل كما اننا نلتزم بتوصيات ​وزارة الصحة​ و​منظمة الصحة العالمية​".

وشدد في حديث تلفزيوني على ان "انشطتنا لم تتغير وهي مستمرة على طول الخط الازرق لضمان الامن والاستقرار".

ولفت إلى انه "نصحنا عناصر ​قوات اليونيفيل​ بعدم السفر إلى المناطق والدول المتضررة والموبوءة بفيروس كورونا، وإذا كانوا موجودين فيها الحصول على شهادة طبية تثبت خلوّهم من الامراض".