مستشار وزير التربية: سنقرر آواخر هذا الاسبوع تمديد التعطيل أو معاودة التدريس

لفت مستشار وزير التربية طارق مجذوب، ​ألبير شمعون​ في حديث تلفزيوني إلى انه "ننتظر معلومات جديدة أواخر هذا الأسبوع يتلقاها وزير التربية من ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ وعلى أساس هذه المعلومات سيتقرر اذا كان في تعطيل اضافي في ​المدارس​ أو معاودة التدريس بشكل طبيعي الاسبوع المقبل".

وأشار إلى ان "وزير التربية اصدر تعميما موجها للمدارس والمهنيات على أساسه أصدر مدير عام التربية تعميما تفصيليا حول عمل المدارس، وطلب من المدراء ان يكونوا على تواصل مع التلامذة عبر أي وسيلة متاحة وارسال الفروض لهم كي لا تكون هذه الفترة فيها اختلاط للطلاب أو خسارة للوقت الدراسي".