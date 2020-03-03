وزير الاتصالات استمع الى هواجس نقابة موظفي الفا وتاتش

استقبل وزير الاتصالات ​طلال حواط​ وفدا من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في ​لبنان​ "الفا" و"تاتش" برئاسة النقيب شربل النوار. وجرى التداول في أوضاع ​قطاع الاتصالات​، حيث أطلع حواط على هواجس الموظفين وطمأنهم بأن "حقوقهم من ضمن أولويات خطة ​وزارة الاتصالات​ التي سيتم الإعلان عنها قريبا".

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