مصادر المنار: رئيس الحكومة زار بري لبحث ملف استحقاقات اليوروبوند

أفادت مصادر متابعة لملف لقناة "المنار" ان "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ يعكف على دراسة الخيارات ​المال​ية المتعلقة بالديون، وهو يقوم باستجماع الارقام للوصول الى قرار نهائي في نهاية الاسبوع الحالي"، مشيرة الى ان "دياب يتابع اجتماعاته مع اللجنة التي شكلت والتي تتألف من وزير المال ووزير ​الاقتصاد​ وحاكم مصرف ​لبنان​ ورئيس ​جمعية المصارف​".

ولفتت المصادر الى ان "دياب زار ​عين التينة​ والتقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وناقش خلال الزيارة الاستحقاق المالي الا وهو سندات اليوروبوند، والاجراءات المالية والمصرفية التي ستترافق مع القرار المتخذ"، مشيرة الى ان "لبنان يتجه الى ابلاغ الجهات الدائنة انه يتجه سيقوم بإعادة هيكلة الديون وجدولتها".