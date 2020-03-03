مسيرة لعدد من المحتجين من الرينغ باتجاه الجميزة

توجّه عدد من المحتجين من ​الرينغ​ في مسيرة باتجاه ​الجميزة​، وحاول بعضهم وضع مستوعبات ​نفايات​ في وسط الطريق لإقفالها، إلّا أنّ ​القوى الأمنية​ منعتهم، فاتّجهوا إلى أمام مبنى "​جمعية مصارف لبنان​". من ثمّ عادوا إلى ​جسر الرينغ​. إضغط للمزيد

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