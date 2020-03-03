الجيش: توقيف عدة أشخاص في محلة المغيري ــ جبيل

أعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان ان ​مديرية المخابرات​ أوقفت في محلة المغيري ـــ جبيل المدعو (ح.ح) لإقدامه على سرقة صيدليات ومتاجر في محلتي ​بئر العبد​ و​الغبيري​، وأوقفت برفقته كلاً من المواطنين (م.ح)، (ع.ز)، (ذ.ق)، (ذ.ب)، والفلسطيني (م.س) إثر محاولتهم مساعدة المدعو (ح.ح) على الفرار خارج البلاد، ولتورطهم في تجارة الأسلحة وحيازتها، تعاطي ​المخدرات​ وترويجها، التجول دون أوراق ثبوتية، و​إطلاق النار​ في الهواء بتواريخ وأماكن مختلفة. وقد ضبطت بحوزتهم أجهزة خلوية ولاسلكية وإلكترونية، أسلحة ورمانات يدوية وذخائر حربية، بالإضافة إلى ​دراجة نارية​ ومبلغ من ​المال​. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص.

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