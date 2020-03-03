mtv:دياب طلب من خير دعم وزارة الصحة بأكثر من مليار ليرة لمواجهة كورونا

أفاد تلفزيون "MTV" أن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ طلب من ​اللواء محمد خير​ دعم ​الهيئة العليا للإغاثة​ بأكثر من مليار ليرة ل​وزارة الصحة​ لمواجهة ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​ .

وظهر فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط ​الصين​ لأول مرة، في 12 كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 67 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

تجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد أعلنت ​حالة الطوارئ​ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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