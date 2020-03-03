النشرة: اصابة مواطن بعدة طلقات نارية في بطنه في منطقة الجديدة 

علمت "​الخليج 365​" ان مواطنا أصيب بعدة طلقات نارية في بطنه في منطقة ​الجديدة​، كما وقد تم اطلاق النار على عدد من السيارات في المعرض العائد للمواطن المذكور وعلى مكتبه وتم نقله الى ​مستشفى الروم​ بواسطة ​الدفاع المدني​.

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