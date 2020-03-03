دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تقرير إيطالي: التحاليل تؤكد عدم إصابة البابا فرنسيس بفيروس كورونا مدينة الفاتيكان (رويترز) - ذكرت صحيفة (إل ميساجيرو) الإيطالية يوم الثلاثاء أن البابا فرنسيس الذي ألغى اعتكافا للصوم لأول مرة في تاريخه البابوي بسبب إصابته بنزلة برد، جاءت تحاليله خالية من فيروس كورونا المستجد. وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان إنه ليس لديه تعليق فوري على تقرير الصحيفة. تداعيات كورونا من Sky News Arabia انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي البنتاغون يعلن أنه لن يدعم أنقرة عسكريا في إدلب أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده لن تقدم دعما عسكريا لتركيا، في عمليتها بمحافظة إدلب السورية. يأتي هذا في وقت يسعى فيه الرئيس التركي، لتفعيل البند الخامس من ميثاق حلف الناتو. سكاي نيوز عربية

خلايا مسلحة لداعش تنشط في محيط بلدة تابعة لديالى أكدت مصادر أمنية كردية في العراق أن خلايا مسلحة لداعش، بدأت تنشط على امتداد الشريط الفاصل بين القوات العراقية وقوات البشمركة، خاصة في محيط بلدة كفري التابعة لمحافظة ديالى. سكاي نيوز عربية

إسرائيل.. استمرار فرز الأصوات في انتخابات الكنيست تستمر في إسرائيل عملية فرز الاصوات، في انتخابات الكنيست الـ23، التي انتهت مساء أمس. ووفق العينية الانتخابية والنتائج الحقيقية من صناديق الاقتراع التي تم فرزها, لم يستطع معسكر اليمين الإسرائيلي بزعامة الليكود. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان تداعيات كورونا سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي وألغى البابا (83 عاما) معظم اللقاءات الجماهيرية الأسبوع الماضي. وخضع لجراحة لاستئصال جزء من إحدى رئتيه قبل عشرات السنين بسبب مرض أصابه. ويأتي مرض البابا في وقت تكافح فيه إيطاليا تفشيا للفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 52 يوم الاثنين كما قفز إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ليتجاوز الألفين. (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير إيطالي: التحاليل تؤكد عدم إصابة البابا فرنسيس بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.