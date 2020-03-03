وفاة ثالث طبيب بمستشفى «ووهان» الصينية بسبب «كورونا»

أعلنت سلطات مدينة «ووهان» بمقاطعة «هوبي» (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد بوسط الصين) وفاة ثالث طبيب في مستشفى «ووهان المركزي»، متأثرا بإصابته بالفيروس.
وأعربت إدارة المستشفى،في بيان اليوم الثلاثاء عن خالص تعازيها في وفاة «مي تشونغ مينغ» نائب مدير قسم طب العيون في المستشفى اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، نتيجة إصابته بفيروس (كوفيد-19).
وعمل مينغ في نفس القسم الذي كان يعمل فيه الطبيب «لي ون ليانغ» الذي كان أول من حذر من ظهور الفيروس الجديد وتوفي بسببه في 7 فبراير الماضي، كما توفي الطبيب «جيانغ شيويه تشينغ» في 1 مارس عن عمر يناهز 55 عاما، ليصل عدد الأطباء الذين لقوا حتفهم بسبب إصابتهم بالفيروس في مستشفى ووهان المركزي إلى 3 أطباء.
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