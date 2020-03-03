شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروعات قوانين أمام البرلمان الأحد القادم.. أبرزها قانون تنظيم الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث من المقرر أن يأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حمـاية الآثار.

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين منها اربعة مشروعات جديدة بالاضافة لمشروع قانون البناء الذى كان قد بدا فى مناقشة مواده الجلسات الاسبقة وتشمل مشروعات القوانين الأتى:

1-تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

2-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

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3-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين/ محمد أحمد فؤاد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ومحمد فرج إبراهيم عامر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

4-استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ممدوح مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد عبد الغني وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد مصطفى محمود سليم وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، نعمان أحمد فتحي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، شيرين فراج وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مكرم رضوان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، واقتراح بقانون مقدم من النواب: همام العادلي مصطفى، محمد حمدي دسوقي، مصطفى جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، في ذات الموضوع.

5-تقرير لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قـانون مقدم من السيد النائب طارق الخولي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.